Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Angesichts heftiger Kritik an der Amts- und Lebensführung des Bischofs von Limburg hat der Vatikan einem Zeitungsbericht zufolge die Entsendung eines hochrangigen Kirchendiplomaten beschlossen. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete, der 78-jährige Kardinal Giovanni Lajolo werde am Montagnachmittag in Deutschland eintreffen, um sich als "Apostolischer Visitator" im Gespräch mit Bischöfen und Mitgliedern der Bistumsleitung selbst eine Meinung zu den Vorwürfen zu bilden.

