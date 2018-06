Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Jennifer Lopez baut ihre Filmkarriere weiter aus. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, hat der Latina-Star die Hauptrolle in dem Thriller "The Boy Next Door" angenommen. Lopez soll eine Mutter spielen, die kurz nach der Trennung von ihrem Mann eine Affäre mit einem Teenager aus der Nachbarschaft beginnt. Erst im Juni hatte Lopez ihre Zusage für das Bergarbeiterdrama "The 33" gegeben. In dem Streifen über die Rettung chilenischer Minenarbeiter leistet sie ihrem spanischen Kollegen Antonio Banderas Gesellschaft.

