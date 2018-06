München (dpa) - Friedhelm Funkel wird neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten TSV 1860 München. Der 59-Jährige bekommt bei den Löwen einen Jahresvertrag mit einer Option auf einen Anschlusskontrakt, teilte der Verein mit.

"Wir stehen alle hinter dieser Entscheidung und haben sie in Abstimmung mit allen Gremien und der ausdrücklichen Zustimmung unseres Investors Hasan Ismaik getroffen", erklärte Präsident Gerhard Mayrhofer in einer Pressemitteilung. Funkel sei der richtige Trainer "um das Löwen-Rudel sportlich zu führen", ergänzte der Clubchef.

Funkel soll die Löwen nach fast einem Jahrzehnt in der Zweitklassigkeit zurück in die Bundesliga führen. Ein Unterfangen, das er mit seinen vorherigen Clubs Bayer Uerdingen (zweimal), MSV Duisburg, 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt bereits geschafft hatte. Zuletzt war Funkel in der Saison 2011/12 bei Alemannia Aachen tätig, den Abstieg in die 3. Liga vermochte er aber nicht zu verhindern.

Die Sechziger hatte in der Vorwoche Alexander Schmidt nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Sandhausen entlassen. Aktuell liegt der Club mit neun Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Funkel soll am Sonntag um 14.00 Uhr in München vorgestellt werden.