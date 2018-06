London (AFP) - (AFP) Die britische Polizei hat am Buckingham Palast zwei Männer festgenommen, die offenbar in die Residenz von Queen Elizabeth II. eindringen wollten. Einer der Männer wurde auf dem Gelände des Palastes und sein mutmaßlicher Komplize vor dem Zaun gefasst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Montag. Warum er erst jetzt bekannt wurde, war nicht klar. Gegen die beiden Männer werde wegen Einbruch, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt, hieß es.

