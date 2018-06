Hamburg (SID) - Der Fehlstart von Champions-League-Sieger HSV Hamburg in die neue Handball-Saison ist perfekt. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb verlor das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den THW Kiel in eigener Halle mit 26:32 (14:16) und steht nach zwei Spieltagen mit 0:4 Punkten da. Titelverteidiger Kiel nahm erfolgreich Revanche für die 33:39-Niederlage im Halbfinale der Königsklasse am 1. Juni und setzte sich mit seinem dritten Sieg im dritten Spiel in der Spitzengruppe der Liga fest.