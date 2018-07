Monza (dpa) - Red-Bull-Pilot Sebastian Vettel ist im dritten Training zum Großen Preis von Italien die Bestzeit gefahren. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim benötigte am Samstag im Königlichen Park von Monza 1:24,360 Minuten.

Fernando Alonso (Spanien) belegte im Ferrari mit 0,283 Sekunden Rückstand den zweiten Platz. Der Australier Mark Webber wurde im zweiten Red Bull Dritter vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (Großbritannien).

Nico Hülkenberg aus Emmrich erreichte im Sauber den zwölften Platz. Force-India-Pilot Adrian Sutil (Gräfelfing) kam auf dem 5,793 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs auf Rang 16. Wegen technischer Probleme an seinem Mercedes konnte Nico Rosberg (Wiesbaden) nur fünf Runden fahren und wurde 22. und damit Letzter.

Allerdings entscheidet erst die Qualifikation am (heutigen) Nachmittag über die Startaufstellung zum zwölften Saisonlauf an diesem Sonntag (Start: 14.00 Uhr/RTL und Sky). Vor dem Europafinale führt Titelverteidiger Vettel die WM-Wertung mit 197 Punkten überlegen vor Alonso (151) an. Der zweimalige Champion aus Spanien weist schon 46 Punkte Rückstand auf. Hamilton (139) ist Gesamtdritter vor Kimi Räikkönen (134). Der Finne fuhr im Training in seinem Lotus auf Platz zehn.