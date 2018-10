Berlin (dpa) – Der ehemalige Flughafen Tempelhof hat sich in ein imposantes Festivalgelände verwandelt. Zum Auftakt des Berlin Festivals strömten Musikfans aus ganz Deutschland auf das Rollfeld, um in historischer Kulisse ihre Lieblingsbands zu feiern. Insgesamt werden zu dem zweitägigen Spektakel mehr als 20 000 Gäste erwartet. Der Andrang war am ersten Tag aber eher verhalten. Stars des Abends waren Blur und die Pet Shop Boys, die ihr neues Album "Electric" vorstellten. Heute steht unter anderem Björk auf der Bühne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.