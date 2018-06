Seoul (AFP) Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman hat bei einem erneuten Besuch in Nordkorea wieder Staatschef Kim Jong Un getroffen. Wie die Nachrichtenagentur KCNA am Samstag berichtete, überreichte Rodman Kim und dessen Frau ein Geschenk und besuchte mit ihnen ein Basketballspiel. Kim habe Rodman "angenehme Tage" in Nordkorea gewünscht und ihn "jederzeit" willkommen geheißen.

