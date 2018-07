Plock (SID) - Die deutschen Volleyballer haben sich zwei Wochen vor der EM erneut in mäßiger Verfassung präsentiert und beim Memorial-Wagner-Turnier in Polen die zweite klare Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem 0:3 gegen Olympiasieger Russland unterlag das Team von Bundestrainer Vital Heynen am Samstag in Plock dem Gastgeber mit 0:3 (19:25, 21:25, 19:25.

Das Vorbereitungsturnier auf die EM in Polen und Dänemark (20. bis 29. September) schließt die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit dem Spiel gegen die Niederlande am Sonntag (12.00 Uhr) ab. In der vergangenen Woche hatte Deutschland von drei Test-Länderspielen gegen das Oranje-Team zwei für sich entschieden.