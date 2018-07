Schwerin (SID) - Titelverteidiger Serbien hat seinen Fehlstart in die Volleyball-EM der Frauen in Deutschland und der Schweiz korrigiert. Einen Tag nach dem 2:3 gegen Bulgarien bezwangen die Serbinnen in Schwerin Tschechien am zweiten Spieltag der Gruppe D 3:0 (25:21, 26:24, 25:23). Klar auf Viertelfinalkurs ist Mitfavorit Italien: Nach einem 3:1 (25:16, 25:15, 20:25, 25:16) in Zürich gegen Frankreich haben die Europameisterinnen von 2009 in der Gruppe D die Maximalausbeute von sechs Punkten auf dem Konto.

Gastgeber Schweiz dagegen steht vor dem Aus. Nach einem 0:3 (21:25, 16:25, 23:25) gegen Belgien, das seinen zweiten Sieg holte, müssen die Schweizerinnen zum Abschluss Frankreich bezwingen, um es als Dritter der Gruppe B in die Play-offs zu schaffen. Weißrussland (3:1 gegen Aserbaidschan) gelang zudem der erste Sieg in der Gruppe C.

Die Tabellenersten der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich direkt für die Runde der letzten Acht, die Zweiten und Dritten müssen den Umweg über die Play-offs nehmen. Dort spielen sie die Gegner der Gruppensieger aus.