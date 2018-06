New York (dpa) - Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic steht im Endspiel der US Open. Der 26 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien setzte sich in einem packenden Fünf-Satz-Match gegen den Schweizer Stanislas Wawrinka nach 4:09 Stunden mit 2:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, 6:4 durch. Im Endspiel des Grand-Slam-Turniers in New York trifft Djokovic am Montag auf den Spanier Rafael Nadal oder Richard Gasquet aus Frankreich.

