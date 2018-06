Paris (AFP) - (AFP) Die USA können nach Angaben ihres Außenministers John Kerry auf Unterstützung im "zweistelligen Bereich" für einen Militärschlag in Syrien setzen. Es gebe mehr Interessenten für eine Beteiligung, als nach dem jetzigen Stand der Planung gebraucht würden, sagte Kerry am Samstagabend nach einem Treffen mit seinem französischen Kollegen Laurent Fabius in Paris. Die USA drohen dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad mit einem "begrenzten" Militärschlag, weil seine Truppen in dem blutigen Bürgerkrieg Giftgas eingesetzt haben sollen.

