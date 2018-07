Washington (AFP) Ein Autofahrer in den USA hat sich in einem Internet-Video zu seiner Schuld an einem tödlichen Autounfall bekannt und vor Trunkenheit am Steuer gewarnt. "Ich heiße Matthew Cordle und ich habe am 22. Juni 2013 Vincent Canzani angefahren und getötet", sagt er in dem Video, das er auf der Webseite BecauseISaidIWould.com veröffentlichte. Das Video des 22-Jährigen aus dem Bundesstaat Ohio wurde auf dem Portal YouTube bis Freitag zehntausende Mal angeklickt.

