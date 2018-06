Washington (AFP) - (AFP) Die USA zahlen wieder Entwicklungshilfe an Mali. Mit Ausnahme der Militärhilfen stünden die im März vergangenen Jahres eingefrorenen Gelder "ab sofort" wieder bereit, teilte des US-Außenministerium in Washington am Freitag mit. Die US-Hilfen waren nach dem Militärputsch in dem westafrikanischen Land vorübergehend eingestellt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.