Offenbach (dpa) - Nach sommerlichen Tagen wird es in ganz Deutschland kühler und regnerischer. Nur im Osten erreichen die Temperaturen auch morgen noch einmal 25 bis 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Von der Nordsee bis zu den Alpen sind 20 bis 24 Grad zu erwarten, vom Niederrhein bis zur Pfalz knapp unter 20 Grad. Dazu kommen Regen und teils heftige Gewitter. In den folgenden Tage setzt sich laut DWD auch im Osten das kühlere und feuchtere Wetter durch.

