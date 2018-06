Ljubljana (dpa) - Die deutschen Basketballer sind bei der EM in Slowenien erstmals seit 1995 in der Vorrunde ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Frank Menz kassierte beim 74:81 gegen Großbritannien die dritte Niederlage im vierten Spiel und hat damit keine Chance mehr auf das Erreichen der Zwischenrunde. Mit dem EM-Aus ist auch die sportliche Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2014 in Spanien verspielt.

