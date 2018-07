Györ (SID) - Wegen des Unfalltods von Trainer Akos Fuzy und Manager Peter Tapodi vom ungarischen EuroLeague-Klubs Uni Györ ist am Sonntag bei der Basketball-EM in Slowenien bei allen Gruppenspielen eine Gedenkminute abgehalten worden. Nach dem Unglück des Mannschaftsbusses am Samstag auf dem Weg zu einem Vorbereitungsspiel mussten außerdem Györs serbischer Spielerin Nastase Kovacevic laut Angaben des Europa-Verbandes FIBA Europe beide Beine amputiert werden. Györs Mannschaft war unterwegs ins knapp 90 Kilometer entfernte Sopron, als der Bus mit einem anderen Fahrzeug zusammenprallte.

"Das ist ein trauriger Tag für den Basketball, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt", sagte der belgische FIBA-Europe-Präsident Cyriel Coomans.