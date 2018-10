Karlsruhe (AFP) - (AFP) Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben die SPD und ihr Kanzlerkandidat Peer Steinbrück Aufwind in den Umfragen. In der wöchentlichen Emnid-Umfrage der "Bild am Sonntag" legte Steinbrück in der Frage der Kanzlerpräferenz um sieben Punkte zu und erreichte mit 35 Prozent Zustimmung seinen bislang besten Wert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlor zwei Punkte, lag mit 50 Prozent Zustimmung aber immer noch klar vorne.

