Jerusalem (AFP) Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich "unbeeindruckt" von den versöhnlicheren Tönen der iranischen Führung gezeigt, die in Wünschen zum jüdischen Neujahrsfest den Holocaust verurteilt hatte. "Ich bin nicht beeindruckt von Wünschen eines Regimes, das in der vergangenen Woche noch gedroht hatte, Israel zu zerstören", sagte Netanjahu am Samstag.

