Washington (dpa) - Wenige Tage vor Beginn entscheidender Abstimmungen im US-Kongress wirbt Präsident Barack Obama um die Zustimmung zu einem Militärschlag gegen Syrien. So plant Obama dem Weißen Haus zufolge morgen Interviews mit sechs großen Fernsehsendern. Am Dienstagabend (Ortszeit) will er sich dann aus dem Oval Office an die Nation wenden. Verliert Obama die Abstimmungen im Senat und Abgeordnetenhaus, wäre das nach Einschätzung von Experten die bisher schwerste Niederlage seiner Amtszeit. Der Kongress kehrt morgen aus einer fünfwöchigen Sommerpause nach Washington zurück.

