Oslo (AFP) In Norwegen hat die Parlamentswahl begonnen, bei der die konservative Opposition als klare Favoritin gilt. Am Sonntag öffneten in knapp der Hälfte der Gemeinden die Wahlbüros für die bis Montag laufende Abstimmung. Nach einer von der Zeitung "Aftenposten" am Sonntag veröffentlichten Umfrage kann das konservative Oppositionsbündnis um Erna Solberg mit 54,3 Prozent der Stimmen rechnen. Die Regierungskoalition des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg stürzt demnach auf 39 Prozent ab.

