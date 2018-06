Indianapolis (SID) - NFL-Rookie Björn Werner und seine Indianapolis Colts haben einen gelungenen Start in die neue Saison der amerikanischen Football-Liga gefeiert. Die Colts gewannen 21:17 gegen die Oakland Raiders. Linebacker Werner, im April an 24. Stelle der ersten Draft-Runde ausgewählt, stand nicht in der Start-Formation, kam aber im Laufe des Spiels zum Einsatz und war an einem Tackle beteiligt.

Auch Sebastian Vollmer und die New England Patriots starteten mit einem Sieg. Der Offensive Tackle siegte mit dem dreimaligen Super-Bowl-Sieger durch ein Fieldgoal neun Sekunden vor Schluss 23:21 bei den Buffalo Bills. Ohne Markus Kuhn, der nach einem Kreuzbandriss noch nicht wieder einsatzbereit ist, unterlagen die New York Giants zudem bei den Dallas Cowboys mit 31:36.

Der 34:28-Auftaktsieg des Vizemeisters San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers wurde vom Tod eines Zuschauers überschattet. Der Mittdreißiger stürzte kurz nach Spielbeginn von einem Umlauf des Stadions mehrere Meter in die Tiefe. Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann, der nach Polizeiangaben offenbar alkoholisiert war, noch vor Ort.