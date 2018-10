New York (dpa) - Serena Williams und Victoria Asarenka stehen sich heute im Finale der US Open gegenüber. Dabei kommt es in New York zu einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels. Damals hatte sich Williams in drei Sätzen durchgesetzt. Die 31 Jahre alte Weltranglisten-Erste aus den USA greift nach ihrem 17. Titel bei einem Grand-Slam-Tennisturnier. Für Asarenka wäre es der dritte Erfolg bei einem der vier Majors. Die 24 Jahre alte Weißrussin hat 2012 und 2013 die Australian Open gewonnen.

