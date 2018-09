Düsseldorf (dpa) - Die CDU hat in Düsseldorf die heiße Phase ihres Wahlkampfs eingeläutet. Höhepunkte sollen am Nachmittag die Reden der CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, sowie des CSU-Chefs Horst Seehofer sein. Am Vormittag sollen Musik und Gesprächsrunden mit Parteiprominenz tausende Unionsanhänger zum engagierten Wahlkampf-Endspurt mobilisieren. Umfragen sehen die Union zwischen 39 und 41 Prozent. Schwarz-Gelb liegt klar vor dem rot-grünen Lager.

