Hamburg (dpa) - SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sieht auf absehbare Zeit keine Lösung des Syrien-Konflikts. "So tragisch es ist, (...) ich kann mir im Augenblick keine Aktion vorstellen, die das Leid in Syrien innerhalb kurzer Zeit abstellt", sagte er in Hamburg bei einer Matinée der Wochenzeitung "Die Zeit". Weder eine militärische Aktion wegen des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes noch Verhandlungen beendeten unmittelbar das Morden. Gleichwohl müssten die Gespräche weitergehen. Einen Militärschlag wie von den USA erwogen lehnte der SPD-Politiker erneut ab.

