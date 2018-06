Buenos Aires (AFP) Ein seit vier Monaten in den Anden verschollener Mann ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Gendarmen fanden Raúl Gómez Cincunegui am Sonntag in rund 4500 Meter Höhe in einer Berghütte der westargentinischen Provinz San Juan. Der 58-jährige Uruguayer wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus der Provinzhauptstadt San Juan gebracht. Dort hieß es, Gómez erhole sich auf der Intensivstation. Er sei bei überraschend guter Gesundheit, wenngleich dehydriert und mangelernährt.

