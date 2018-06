Berlin (AFP) Die neuen Fernbusse von Deutscher Post und ADAC sollen zum 1. Oktober starten. Ab dann fahren zwei Verbindungen täglich von Köln nach München, wie ADAC Postbus am Montag auf seiner Internetseite mitteilte. Eine Linie verkehrt demnach in acht Stunden über Nürnberg, die andere in neun Stunden über Stuttgart. Ab November sollen weitere Verbindungen bei ADAC Postbus folgen: Dann verkehren Busse von Berlin nach Bremen, Bonn, Leipzig und Dresden sowie von Dortmund nach München.

