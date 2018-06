Essen (AFP) Der ehemalige Arcandor-Vorstandschef Thomas Middelhoff ist vom Landgericht Essen zur Zahlung von 3,4 Millionen Euro an den Insolvenzverwalter seines früheren Unternehmens verurteilt worden. Wie das Gericht am Montag mitteilte, handelt es sich um Schadenersatz für Sonder-Boni, einen ohne nötige Vorstandsgenehmigung vereinbarten Sponsoringvertrag sowie private Ausgaben auf Firmenkosten. Der Insolvenzverwalter hatte Middelhoff in den Zivilverfahren auf die Rückzahlung von insgesamt 16 Millionen Euro verklagt. Middelhoffs Anwälte kündigten Berufung an.

