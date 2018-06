Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen ein volles Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen. "Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich schwer tue mit der völligen Gleichstellung", sagte Merkel am Montagabend in der ARD. "Ich bin unsicher, was das Kindeswohl anlangt", fügte sie zur Begründung hinzu. Die Kanzlerin, der diese Antwort auf eine Zuschauerfrage sichtlich schwer fiel, räumte ein, dass ihre Haltung "manch einem veraltet daherkommen" werde und fügte hinzu: "Das muss ich jetzt einfach aushalten."

