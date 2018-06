Halle (AFP) - (AFP) Linkspartei-Chef Bernd Riexinger hat für den Fall einer rot-rot-grünen Koalition nach der Bundestagswahl einen Mitgliederentscheid in Aussicht gestellt. Seine Partei würde "nicht kneifen,", wenn es die Chance gäbe, Kernforderungen wie einen Mindestlohn oder höhere Renten in einer solchen Koalition durchzusetzen, sagte er der in Halle erscheinenden "Mitteldeutsche Zeitung" (Online-Ausgabe am Montag). Eine Koalition wäre aber "ein großer Schritt für die Linke", räumte er ein. Deswegen wären eine breite Basisbeteiligung und ein Mitgliederentscheid nötig.

