Bonn (AFP) - (AFP) Die versuchte Erpressung von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ist offenbar aufgeklärt. Der mutmaßliche Verfasser des Briefes meldete sich am Montag bei der Staatsanwaltschaft Bonn, wie die Behörde mitteilte. Demnach hat er nach eigener Aussage den an Steinbrücks Frau adressierten Brief "aus einer momentanen Verärgerung" heraus geschrieben.

