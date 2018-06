Straßburg (AFP) Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), schaltet sich persönlich ein in die festgefahrenen Verhandlungen der EU-Volksvertreter mit der Europäischen Zentralbank (EZB) über die geplante Bankenaufsicht. Er werde am Dienstagmorgen mit EZB-Chef Mario Draghi telefonieren, kündigte Schulz am Montag vor dem Europaparlament in Straßburg an. Ziel sei es, bis Donnerstag eine Einigung zu erreichen.

