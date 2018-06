Frankfurt/Main (SID) - Die Europameisterinnen von Schweden sollen den ersten großen Schritt zur Weltmeisterschaft 2015 in Kanada machen: Fußball-Bundestrainerin Silvia Neid hat alle verfügbaren EM-Siegerinnen für das erste WM-Qualifikationsspiel am 21. September in Cottbus gegen Russland (15.00 Uhr/ZDF) nominiert. Von den 23 Spielerinnen, die im Juli den achten EM-Titel für Deutschland geholt hatten, fehlen nur Svenja Huth (Kreuzbandriss) und Josephine Henning (Knieverletzung).

Neid hat 21 Spielerinnen berufen, obwohl lediglich 18 spielberechtigt sind. Angeführt wird der Kader von Spielführerin und Torhüterin Nadine Angerer - Europas Fußballerin des Jahres.

"Es ist schade, dass sich Svenja und Josi verletzt haben, ich drücke ihnen für die Reha die Daumen. Ich hätte natürlich beim ersten Spiel nach unserer EM gerne alle Europameisterinnen dabei gehabt", sagte Neid vor der Partie gegen die Russinnen, die bereits vorentscheidenden Charakter hat. Außer den Russinnen befinden sich keine ernstzunehmenden Gegner (Slowakei, Slowenien, Kroatien, Irland) in der deutschen Gruppe.

"Das ist ganz klar der stärkste Gegner in unserer Gruppe. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen, um gegen Russland zu gewinnen", äußerte Neid: "Sie treten als Mannschaft geschlossen auf, halten dadurch die Räume sehr eng und haben ein schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn. Außerdem haben sie in Elvira Todua eine herausragende Torfrau. Aber ein Sieg muss unser Ziel sein."

Das russische Team von Trainer Sergej Lawrentjew war bei der EM-Endrunde punkt- und torgleich mit Dänemark auf dem dritten Platz seiner Vorrundengruppe gelandet. Am Ende entschied das Los gegen den Einzug der Russinnen ins Viertelfinale.

Nur die sieben Qualifikations-Gruppensieger sind direkt für die WM-Endrunde, die erstmals mit 24 Mannschaften ausgetragen wird, qualifiziert. Die vier Gruppenzweiten müssen in die Play-offs.