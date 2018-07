Neu Delhi (AFP) - (AFP) Nach blutigen Unruhen im Norden Indiens haben die Behörden hunderte Soldaten in die betroffenen Dörfer entsandt. Das Fernsehen zeigte am Montag Bilder von Patrouillen im am schlimmsten betroffenen Bezirk Musaffarnagar im Bundesstaat Uttar Pradesh. Ein Vertreter des Innenministeriums sagte, letzten Informationen zufolge seien bei den Unruhen am Wochenende 23 Menschen getötet worden. Nach Entsendung der Armee sei die Situation wieder unter Kontrolle. Andere Berichte sprachen von 26 Toten, unter denen ein Fernsehjournalist sei.

