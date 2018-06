Rom (AFP) Italiens Regierung hat die Bestandteile eines millionenschweren Investitionsprogramms verkündet, mit denen das marode Bildungswesen des Landes modernisiert werden soll. Ministerpräsident Enrico Letta erklärte am Montag, wie er Schulen und Universitäten nach "jahrelangen Einschnitten" im Bildungshaushalt fit für die Zukunft machen will: Den Plänen zufolge sollen etwa Studenten im kommenden Jahr mit 15 Millionen Euro bei der Finanzierung ihrer Ausbildung unterstützt und bis Ende 2014 acht Millionen Euro für neue Schulbücher bereitgestellt werden. Lehrer genießen demnach künftig freien Eintritt in Museen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.