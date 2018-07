Los Angeles (dpa) - R&B-Sänger Bruno Mars hat den Zuschlag für einen der begehrtesten Musikauftritte in den USA bekommen. Der Grammy-Gewinner wird im kommenden Februar in der Super-Bowl-Halbzeit vor einem Millionenpublikum singen. Das berichtete der Sender CNN. Der Super Bowl, das Endspiel der American Football League NFL, ist

ein Großereignis mit mehr als 100 Millionen TV-Zuschauern. Zuletzt trat Beyoncé im knappen Lederkostüm und kniehohen Stiefeln auf. In anderen Jahren standen Madonna, Bruce Springsteen, Prince, Justin Timberlake, Janet Jackson und die Rolling Stones auf der Bühne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.