Los Angeles (dpa) - R&B-Sänger Bruno Mars (27, "Locked Out of Heaven") hat den Zuschlag für einen der begehrtesten Musikauftritte in den USA bekommen.

Der Grammy-Gewinner wird im kommenden Februar in der Super-Bowl-Halbzeit vor einem Millionenpublikum singen, berichtete der Sender CNN am Sonntag. Der Super Bowl, das Endspiel der American Football League NFL, ist ein Großereignis im US-Fernsehen und zieht mehr als 100 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Das Spiel findet am 2. Februar im MetLife Stadium in East Rutherford (US-Staat New Jersey) statt.

Im vorigen Februar heizte Beyoncé im knappen Lederkostüm und kniehohen Stiefeln in der Halbzeit im ausverkauften Superdome von New Orleans ein. In anderen Jahren standen Madonna, Bruce Springsteen, Prince, Justin Timberlake, Janet Jackson und die Rolling Stones auf der Bühne.

Der gebürtige Hawaiianer Mars legte 2010 mit "Doo-Wops & Hooligans" ein sensationelles Album-Debüt hin. Im vorigen Jahr veröffentlichte der R&B-Sänger mit "Unorthodox Jukebox" sein zweites Studioalbum. 2011 gewann er mit dem Song "Just The Way You Are" den Grammy für die beste Performance eines Popsängers.