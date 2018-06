Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen kämpfen bei der Heim-EM zur Prime Time um den Einzug ins Halbfinale. Das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti tritt am Mittwoch um 20.00 Uhr (Sport1) in Halle/Westfalen zum Viertelfinale an, Gegner ist der Sieger des Duells zwischen den Niederlanden und Kroatien (Dienstag, 20.00 Uhr).

Wie die Veranstalter am Montag mitteilten, wurde dies nach Gesprächen zwischen dem übertragenden TV-Sender, den Organisatoren und der Mannschaft entschieden. Die Halbfinals und das Endspiel werden am Freitag und Samstag in der Berliner Max-Schmeling-Halle ausgetragen.