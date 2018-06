Seoul (AFP) Mit der Geburt ihres 18. Kalbes hat eine Giraffenmutter in Südkorea einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das Tier mit dem Namen Jangsoon brachte das Junge am Sonntag zur Welt, wie der Safari Park in Yongin nahe Seoul am Montag mitteilte. Der Rekord werde offiziell bei der Organisation International Species Information System (ISIS) registriert, die Daten über Zootiere weltweit sammelt.

