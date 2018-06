London (AFP) Syrien könnte eine militärische Intervention nach Aussage von US-Außenminister John Kerry nur durch die umgehende Aufgabe aller seiner Chemiewaffen abwenden. Kerry sagte am Montag in London auf die Frage, was der syrische Machthaber Baschar al-Assad unternehmen könnte, um einen internationalen Militärangriff zu verhindern: "Er könnte innerhalb einer Woche sämtliche seiner chemischen Waffen der internationalen Gemeinschaft übergeben."

