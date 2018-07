Berlin (dpa) - Die Bahn will bis 2020 jeden einzelnen ihrer Fernverkehrszüge überholen oder ersetzen. Vor allem die Intercitys müssten modernisiert werden, sagte Bahnchef Rüdiger Grube bei einer Sprechstunde mit Bahnkunden in Berlin. Die ersten der neuen ICx-Züge - Nachfolger von ICE und IC - können laut Grube erst 2017 in den Liniendienst gehen. Auf Kritik zum Personalengpass entgegnete Grube, die Bahn habe heute 7200 Mitarbeiter mehr als 2010. In den kommenden zehn Jahren sollten mehr als 80 000 Mitarbeiter eingestellt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.