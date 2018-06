Moskau (dpa) - Bei der Bürgermeisterwahl in Moskau hat Amtsinhaber Sergej Sobjanin laut vorläufigem Endergebnis gegen Oppositionsführer Alexej Nawalny gewonnen. Der 55 Jahre alte Weggefährte von Kremlchef Wladimir Putin kam demnach auf 51,37 Prozent der Stimmen. Das teilte die Wahlleitung in Moskau mit. Der 37 Jahre alte Blogger Nawalny erreichte demnach 27,24 Prozent - fast doppelt so viel wie erwartet. Putin-Gegner Nawalny erkennt das Ergebnis nicht an und hat Proteste angekündigt. Er fordert eine Stichwahl.

