Moskau (dpa) - Bei der Bürgermeisterwahl in Moskau hat Amtsinhaber Sergej Sobjanin (55) laut vorläufigem Endergebnis gegen Oppositionsführer Alexej Nawalny gewonnen. Der 37 Jahre alte Blogger Nawalny erreichte demnach 27,24 Prozent - fast doppelt so viel wie erwartet.

Sobjanin, ein Weggefährte von Kremlchef Wladimir Putin, kam demnach auf 51,37 Prozent der Stimmen. Das teilte die Wahlleitung in Moskau mit.

An der Abstimmung in Europas größter Stadt hatten am Sonntag insgesamt sechs Kandidaten teilgenommen. Eine Stichwahl werde es nicht geben, hieß es.

Der Putin-Gegner Nawalny erkennt das Ergebnis nicht an und hat Proteste angekündigt. Er fordert eine Stichwahl.

