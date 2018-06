Frankfurt/Main (dpa) - Audi-Chef Rupert Stadler rechnet damit, dass die europäischen Automärkte wieder zu alter Stärke zurückfinden werden.

Es werde in ein, zwei Jahren auf den derzeit schwächelnden Märkten vieler europäischer Krisenstaaten wieder erheblichen Nachholbedarf geben, sagte Stadler. Weltweit sehe er stabile Automärkte. Von Turbulenzen in einigen aufstrebenden Ländern wie Indien dürfe man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Audi will bis 2020 am Rivalen BMW vorbei.