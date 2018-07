Frankfurt/Main (dpa) - Europas größter Autobauer Volkswagen peilt für dieses Jahr einen sichtbaren Absatzsprung an. "Wir streben die 9,5 Millionen an", sagte Vertriebsvorstand Christian Klingler auf der Automesse IAA.

Vergangenes Jahr hatte der Konzern weltweit gut 9,3 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Zwischen Januar und Ende August setzte der Mehrmarkenkonzern rund 6,2 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ab, ein Plus von 4,5 Prozent. Das kriselnde Europa bereitet dabei weiter Sorgen - jüngst aber mit Lichtblicken. "Wir erwarten eine gewisse Stabilisierung in Europa und hoffen, dass der Tiefpunkt erreicht ist", sagte VW-Chef Martin Winterkorn.