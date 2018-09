Frankfurt/Main (dpa) - Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Syrien-Konflikts und gute Konjunkturdaten aus China haben am Dienstag den deutschen Aktienmarkt beflügelt.

Der Dax übersprang bis zum Nachmittag die Marke von 8400 Zählern und stand zuletzt mit 1,87 Prozent im Plus bei 8431 Punkten. Der MDax legte um 1,28 Prozent auf 14 832 Punkte zu. Für den TecDax ging es um 1,71 Prozent auf 1065 Punkte aufwärts. Positiv reagierte auch der Leitindex der Eurozone: Der EuroStoxx 50 rückte um 1,63 Prozent auf 2844 Punkte vor.

"Mit dem hinausgezögerten, wenn nicht sogar abgesagten Militärschlag auf Syrien verliert ein kaum einzuschätzendes geopolitisches Risiko an Bedeutung", sagte Marktexperte Robert Halver von der Baader Bank. Nun dürfte der Blick wieder auf die Fundamentaldaten fallen. Und diese sähen nicht schlecht aus, wie etwa die jüngsten Konjunkturzahlen aus China zeigten.

Unter den Einzelwerten setzten sich mit einem Aufschlag von rund viereinhalb Prozent die Lufthansa-Papiere an die Dax-Spitze ab. Der wegen der Entspannung im Syrien-Konflikt sinkende Ölpreis gab den Titeln Auftrieb. Die am frühen Nachmittag veröffentlichten Verkehrszahlen brachten dagegen kaum Impulse.

Die Papiere von Infineon Technologies rückten um 3,71 Prozent vor. Börsianer sprachen von einem guten Umfeld für Technologiewerte. Die Internationale Automobilausstellung IAA rückte vor allem Autowerte in den Fokus. Die Vorzüge von VW legten um 3,92 Prozent zu, nachdem der Autobauer am Vorabend auch noch Absatzzahlen bekanntgegeben hatte. Auch die übrigen Auto- und Zulieferertitel lagen allesamt deutlich im Plus.

K+S knüpften an die kräftigen Kursgewinne vom Vortag an und gewannen 3,76 Prozent. Im TecDax schossen die Papiere von Nordex nach dem Zuschlag für einen Windpark in Italien um 7,10 Prozent hoch an die Index-Spitze. Die Insolvenz des Windparkentwicklers Windreich belaste hingegen nicht, sagten Beobachter.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,65 (Vortag: 1,62) Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,18 Prozent auf 131,95 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,49 Prozent auf 136,79 Punkte. Der Kurs des Euro gab zuletzt wieder leicht nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,3240 (Montag: 1,3194) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7553 (0,7579) Euro.