Shanghai (AFP) Ein Bericht über das Menü des chinesischen Präsidenten während seiner Zentralasien-Reise hat der Firma Fuling Zhacai einen ordentlichen Schub an der Börse in Shanghai gegeben. Die Aktie des Unternehmens stieg am Dienstag um zeitweise zehn Prozent, das gesetzlich festgesetzte Maximum. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua hatte zuvor berichtet, Präsident Xi Jinping habe Hirsebrei mit eingelegter Senfwurzel zu sich genommen. Die Spezialität aus Sechuan namens Zhacai ist eins der Hauptprodukte des Unternehmens.

