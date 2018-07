Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat die Vorstellung ihres Plans zur Abschaffung der Roaminggebühren auf Donnerstag verschoben. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Dienstag in Brüssel mit. Der Plan ist Teil eines Pakets zur Neuregelung des Telekommunikationssektors, den Kommissarin Neelie Kroes demnach nun erst später als ursprünglich vorgesehen der Öffentlichkeit präsentieren will.

