Kassel (AFP) Das "Teilhabepaket" für Kinder und Jugendliche kann nicht für schulischen Bedarf verwendet werden. Das stellte das Bundessozialgericht (BSG) am Dienstag in Kassel klar. Es wies einen Jungen ab, der das Geld für ein schulisch genutztes Cello verwenden wollte. (Az: B 4 AS 12/13 R)

