Paris (AFP) Der Chef des französischen Herstellers Renault, Carlos Ghosn, sieht für die Autobranche in Europa "das Licht am Ende des Tunnels". Im kommenden Jahr würden die Verkäufe überall anziehen, auch in Europa, sagte Ghosn der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" vom Dienstag. Er rechne mit einem Wachstum von drei Prozent auf dann 83 Millionen Autos, die 2014 weltweit verkauft würden. In Europa werde die Branche seiner Schätzung um bis zu ein Prozent zulegen. "Nach fünf Jahren Rückgang wird die Branche wieder wachsen."

